Fох News: в США преследуют спортсменок за отказ соревноваться с мужчинами-трансгендерами

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM В США обязали допускать трансгендеров к соревнованиям спортсменок-женщин по пауэрлифтингу. Такое решение принял недавно суд в Миннесоте. Однако это вызвало возмущение среди спортсменок, хотя они боятся высказываться на эту тему, пишет ИноТВ.

Эйприл Хатчинсон в гостях у Такера Карлсона Цитата из видео Female powerlifter tells Tucker having to compete against trans opponents is outrageous. 2023. США

Осмелилась высказать открыто свое мнение об этом спортсменка, которая принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу Эйприл Хатчинсон, представляя команду Канады. В эфире шоу на Fох News его ведущий Такер Карлсон отметил, что за то, что у неё хватило духу прийти на эфир, её несомненно накажут.

Эйприл Хатчинсон согласилась с этим предположением, отметив, что, несмотря на риск быть наказанной, она не смогла оставаться в стороне. По словам спортсменки, она борется с этим явлением в спорте уже около двух лет.

«Наконец-то женщины выходят из тени. Ежедневно я получаю письма и сообщения от женщин со словами благодарности за то, что заступаюсь за спортсменок. Многие чувствуют, что их вынудили замолчать, что у них нет права голоса, или боятся говорить правду. Боятся, что их могут исключить из федерации или на них навесят ярлык из-за обратной реакции», — приводит слова спортсменки ИноТВ.

Как заметила Эйприл Хатчинсон, тех, кто против новых правил о трансгендерах в женских соревнованиях, становится все больше и «объём поддержки ошеломляет».