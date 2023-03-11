Вашингтон, 11 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В США обязали допускать трансгендеров к соревнованиям спортсменок-женщин по пауэрлифтингу. Такое решение принял недавно суд в Миннесоте. Однако это вызвало возмущение среди спортсменок, хотя они боятся высказываться на эту тему, пишет ИноТВ.

Цитата из видео Female powerlifter tells Tucker having to compete against trans opponents is outrageous. 2023. США Эйприл Хатчинсон в гостях у Такера Карлсона

Осмелилась высказать открыто свое мнение об этом спортсменка, которая принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу Эйприл Хатчинсон, представляя команду Канады. В эфире шоу на Fох News его ведущий Такер Карлсон отметил, что за то, что у неё хватило духу прийти на эфир, её несомненно накажут.

Эйприл Хатчинсон согласилась с этим предположением, отметив, что, несмотря на риск быть наказанной, она не смогла оставаться в стороне. По словам спортсменки, она борется с этим явлением в спорте уже около двух лет.

«Наконец-то женщины выходят из тени. Ежедневно я получаю письма и сообщения от женщин со словами благодарности за то, что заступаюсь за спортсменок. Многие чувствуют, что их вынудили замолчать, что у них нет права голоса, или боятся говорить правду. Боятся, что их могут исключить из федерации или на них навесят ярлык из-за обратной реакции», — приводит слова спортсменки ИноТВ.

Как заметила Эйприл Хатчинсон, тех, кто против новых правил о трансгендерах в женских соревнованиях, становится все больше и «объём поддержки ошеломляет».