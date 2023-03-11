Краснодар, , 12:21 — REGNUM В Краснодарском крае на одной из молочно-торговых ферм произошёл взрыв. Об этом 11 марта сообщает телеграм-канал Shot.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным канала, сдетонировало одно из самодельных взрывных устройств, которые сотрудник фермы обнаружил в тюках сена. Инцидент произошёл в селе Шедок.

Уточняется, что работник предприятия зашёл в крытый ангар, чтобы забрать сено и накормить им рогатый скот. Разматывая тюки, мужчина обнаружил две литровые бутылки с зажигательной смесью. Одно из СВУ неожиданно сработало. Во время взрыва никто не пострадал.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обезвредили вторую бомбу. Начата проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале при попытке уехать из города был задержан предполагаемый виновник взрыва в Новой Москве. Им оказался 26-летний молодой человек. Известно, что самодельное взрывное устройство предполагаемый преступник смастерил из пиротехнического устройства.