Симферополь, 11 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. «Эксклюзив в виде тюремной камеры» ожидает в Республике Крым советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка за его заявления о том, что Киев якобы устроит жителям региона «горячий сезон». Об этом 11 марта заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Подоляка и подобную ему свору давно ждёт в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Шеремет почеркнул, что Киеву, несмотря на всю его военную риторику и браваду, ничего не удастся совершить на территории Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму «горячий и очень жаркий» сезон, в ходе которого Украина якобы объяснит, что к ней нужно относиться «с большим страхом».