Брюссель, 11 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Евросоюз попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров в рамках борьбы с обходом санкций в отношении Москвы, пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Речь идёт о странах, в которых наблюдается рост импорта высокотехнологичных товаров из европейских стран. В Евросоюзе опасаются, что Россия сможет использовать эти товары в военных целях. Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал скорое поражение Украины из-за нехватки боеприпасов.