Лавров и глава МИД Кувейта обменялись поздравлениями в честь 60-летия дипотношений

Москва, , 12:07 — REGNUM Россия и Кувейт 11 марта празднуют 60-летие установления дипломатических отношений. Глава МИД двух стран Сергей Лавров и Ахмед Насер ас-Сабах обменялись поздравительными телеграммами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение достигнутым уровнем традиционно дружественных российско-кувейтских связей», — сообщает МИД России.

Лидеры внешнеполитических ведомств выразили готовность и дальше укреплять и расширять связи двух стран «на благо народов России и Кувейта».

Это сотрудничество также идёт на пользу стабильности и безопасности в зоне Персидского залива и способствует достижению справедливого и прочного мира в регионе Ближнего Востока, резюмирует МИД РФ.