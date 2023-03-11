Москва, 11 марта, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Россия и Кувейт 11 марта празднуют 60-летие установления дипломатических отношений. Глава МИД двух стран Сергей Лавров и Ахмед Насер ас-Сабах обменялись поздравительными телеграммами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

«Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение достигнутым уровнем традиционно дружественных российско-кувейтских связей», — сообщает МИД России.

Лидеры внешнеполитических ведомств выразили готовность и дальше укреплять и расширять связи двух стран «на благо народов России и Кувейта».

Это сотрудничество также идёт на пользу стабильности и безопасности в зоне Персидского залива и способствует достижению справедливого и прочного мира в регионе Ближнего Востока, резюмирует МИД РФ.