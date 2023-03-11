В минобороны Дании заявили, что надеются отправить первые танки на Украину весной

Копенгаген, , 12:04 — REGNUM Минобороны надеется, что сможет поставить Киеву первые танки весной текущего года. Об этом 11 марта заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен по итогам посещения предприятия в ФРГ, где ведётся подготовка танков Leopard 1 к отправке на Украину, его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства королевства.

Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Поульсена, он остался доволен посещением предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, на котором глава датского минобороны хотел посмотреть, как идёт работа по подготовке поставок танков Киеву.

«Я горжусь тем, что этим большим и важным пожертвованием Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свою свободу. Мы по-прежнему надеемся, что сможем поставить первые танки этой весной», — сказал он.

Также в оборонном ведомстве королевства уточнили, что первоочередной задачей этого проекта является максимально быстро обеспечить танками два батальона ВСУ, что означает отправку Киеву порядка 80 боевых машин, первые из которых планируется использовать для подготовки киевских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность предоставления Киеву истребителей наряду с другими союзниками допустила премьер-министр Финляндии Санна Марин, уточнив, что власти страны уже приняли решение закупить новые военные самолёты.