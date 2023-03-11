Тюмень, 11 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко 11 марта выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Алексей Филиппов / РИА Новости Призеры гонки преследования на соревнованиях по биатлону среди женщин на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени (слева-направо): Виктория Сливко (Россия) — второе место, Анастасия Шевченко (Россия) — первое место, Екатерина Носкова (Россия) — третье место

Спортсменка пробежала дистанцию в 10 км за 30 минут и 43,7 секунды. При этом она допустила один промах.

Второй результат в последней гонке преследования завершающегося сезона показала Виктория Сливко (отставание +14,1 секунды, один промах). Третьей финишировала Екатерина Носкова (+28,5, три промаха).

Этап в Тюмени — последний в этом сезоне Кубка Содружества. Заключительная гонка у женщин — масс-старт — состоится 12 марта.