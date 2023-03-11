Разведчик США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM У Украины скоро закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, западные страны ничего не смогут сделать с нехваткой боеприпасов.

Скотт Риттер «Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено».

Отметим, что в феврале экс-разведчик США спрогнозировал капитуляцию Украины к октябрю 2023 года, так как Киев перестанет получать западную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия может скоро лишить Украину выхода к Чёрному морю. По его словам, Россия в скором времени освободит Одессу, а затем создаст сухопутный мост и отрежет Украину от моря.