Экс-разведчик США Риттер назвал сроки поражения Украины
Вашингтон, 11 марта 2023, 12:00 — REGNUM У Украины скоро закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, западные страны ничего не смогут сделать с нехваткой боеприпасов.
Отметим, что в феврале экс-разведчик США спрогнозировал капитуляцию Украины к октябрю 2023 года, так как Киев перестанет получать западную технику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия может скоро лишить Украину выхода к Чёрному морю. По его словам, Россия в скором времени освободит Одессу, а затем создаст сухопутный мост и отрежет Украину от моря.