Экс-разведчик США Риттер назвал сроки поражения Украины
Разведчик США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года
Вашингтон, 11 марта, 2023, 12:00 — ИА Регнум. У Украины скоро закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скотт Риттер
По его словам, западные страны ничего не смогут сделать с нехваткой боеприпасов.
«Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено».
Отметим, что в феврале экс-разведчик США спрогнозировал капитуляцию Украины к октябрю 2023 года, так как Киев перестанет получать западную технику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия может скоро лишить Украину выхода к Чёрному морю. По его словам, Россия в скором времени освободит Одессу, а затем создаст сухопутный мост и отрежет Украину от моря.