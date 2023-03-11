Донецк, , 11:54 — REGNUM Телеканал CNN в пятницу, 11 марта, выпустил исследование, в котором говорится об изменении характера российских ракетных атак по территории Украины, а также процессе адаптации тактики для обхода украинских систем ПВО.

Пуск ракет Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает представитель Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, Вооружённые силы Российской Федерации во время ракетных ударов одновременно используют дозвуковые крылатые ракеты, высокоскоростные аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ложные цели, не являющиеся носителями заряда.

По мнению CNN, одновременный выпуск множества целей для ПВО приводит к уменьшению числа действительно пораженных ракет.

«Сдвиг произошел по мере того, как украинская система противовоздушной обороны стала более оснащенной», — заключил сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастин Бронк.

Ранее западные СМИ, например New York Times, признали высокую эффективность применения гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал» в зоне боевых действий.