Донецк, 11 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Телеканал CNN в пятницу, 11 марта, выпустил исследование, в котором говорится об изменении характера российских ракетных атак по территории Украины, а также процессе адаптации тактики для обхода украинских систем ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Как утверждает представитель Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, Вооружённые силы Российской Федерации во время ракетных ударов одновременно используют дозвуковые крылатые ракеты, высокоскоростные аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ложные цели, не являющиеся носителями заряда.

По мнению CNN, одновременный выпуск множества целей для ПВО приводит к уменьшению числа действительно пораженных ракет.

«Сдвиг произошел по мере того, как украинская система противовоздушной обороны стала более оснащенной», — заключил сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастин Бронк.

Ранее западные СМИ, например New York Times, признали высокую эффективность применения гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал» в зоне боевых действий.