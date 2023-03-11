Недовольный клиент в Перми облил бензином офис компании по оценке недвижимости

Пермь, , 11:52 — REGNUM Уголовное дело по факту угроз расправой недовольного клиента сотруднице компании по оценке недвижимости в Перми, для устрашения которой он облил её рабочее место бензином, возбудили органы дознания. Об этом 11 марта сообщили в полиции Пермского края.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ», — приводит сообщение правоохранителей РИА Новости, которые уточнили, что инцидент имел место 2 марта.

Также указывается, что предварительно полицейские установили, что недовольный клиент компании по оценке недвижимости хотел, чтобы ему вернули денежные средства за судебные издержки, угрожал расправой сотруднике фирм и облил её рабочее место бензином с целью устрашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре, который выкинул пенсионерку из салона.