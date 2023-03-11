Пермь, 11 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту угроз расправой недовольного клиента сотруднице компании по оценке недвижимости в Перми, для устрашения которой он облил её рабочее место бензином, возбудили органы дознания. Об этом 11 марта сообщили в полиции Пермского края.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ», — приводит сообщение правоохранителей РИА Новости, которые уточнили, что инцидент имел место 2 марта.

Также указывается, что предварительно полицейские установили, что недовольный клиент компании по оценке недвижимости хотел, чтобы ему вернули денежные средства за судебные издержки, угрожал расправой сотруднице фирмы и облил её рабочее место бензином с целью устрашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре, который выкинул пенсионерку из салона.