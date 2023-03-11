Париж, , 11:54 — REGNUM По ситуации на Украине «большинство стран хотят соблюдения Устава ООН» и ухода России с украинской территории, но единой позиции нет, тем более «единой позиции Глобального Юга», заявила 11 марта французский министр по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонна в интервью Les Echos.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет Глобального Юга, не нужно заблуждаться», — заявила французский дипломат. По её словам, как показали голосования в ООН, «большинство стран хотят соблюдения Устава ООН» и чтобы конфликт на Украине закончился. И это «государства из всех регионов мира», а не «Глобального Юга».

Напомним, к Глобальному Югу часто апеллирует Япония, чтобы страны Африки, Латинской Америки и Азии надавили на Россию, в том числе санкциями.

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