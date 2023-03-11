Махачкала, 11 марта, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск и спас раненых бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Уроженец села Киша Дахадаевского района прапорщик Магомед Баширов <…> заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск», — говорится в сообщении.

Российские военные шквальным огнем уничтожили огневые точки врага. Прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя и оказал им первую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ показало 11 марта кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ЗРК Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом.