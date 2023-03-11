На территории четырёх областей Украины действуют отключения электроэнергии

Киев, , 11:40 — REGNUM В данный момент в четырёх областях Украины происходят отключения электроэнергии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

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«По данным оператора, все ещё действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие же отключения электроснабжения действуют в ряде районов в Днепропетровской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава администрации Харьковской области Олег Синегубов написал, что в Харькове 470 тыс. потребителей продолжают оставаться без электроэнергии.