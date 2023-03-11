Киев, 11 марта, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В данный момент в четырёх областях Украины происходят отключения электроэнергии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

ИА REGNUM Электричество

«По данным оператора, все ещё действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие же отключения электроснабжения действуют в ряде районов в Днепропетровской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава администрации Харьковской области Олег Синегубов написал, что в Харькове 470 тыс. потребителей продолжают оставаться без электроэнергии.