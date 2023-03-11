Москва, 11 марта 2023, 11:37 — REGNUM Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских фехтовальщиков до международных соревнований.

Олег Матыцин на эстафете
Олег Матыцин на эстафете
ORoBryan

«Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE», — сказал Матыцин в интервью «Спорт-Экспресс» 11 марта.

Также он добавил, что подобные решения показывают тенденцию международных федераций объективно и в равной мере относиться ко всем спортсменам, несмотря на их гражданство.

«Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале», — добавил министр.

Напомним, что о решении Международной федерации фехтования вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации стало известно 10 марта из сообщения, опубликованного на портале Inside the Games.