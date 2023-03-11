Глава Финляндии ни с кем не обсуждал вопрос передачи Киеву списанных истребителей

Хельсинки, , 11:36 — REGNUM Вопрос передачи Киеву списанных истребителей Hornet президент Финляндии Саули Ниинистё не обсуждал ни с кем, сообщает 11 марта STT.

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

В канцелярии главы Финляндии ответили на вопрос о заявлении финского премьер-министра Санны Марин, в котором говорилось о теоретической возможности передать Киеву списанные боевые самолёты: «Ниинистё ни с кем не обсуждал этот вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём заявлении Марин выразила мнение о том, что финны могли бы обсудить вопрос, возможно ли отдать Киеву истребители Hornet.