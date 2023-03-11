Премьер-министр Вьетнама заявил о готовности страны к развитию всеобъемлющего партнёрства с США

Ханой, , 11:31 — REGNUM К продолжению работы над дальнейшим развитием своего всеобъемлющего партнёрства с США готов Вьетнам. Об этом 11 марта заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь в ходе встречи с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, его слова приводит газета Nhan Dan.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вьетнам готов работать с США для дальнейшего продвижения всеобъемлющего, углубленного и эффективного партнёрства, которое обусловлено поддержкой Соединенными Штатами сильного, независимого и процветающего Вьетнама, основано на взаимном уважении независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга в соответствии с интересами народов двух стран ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире», — сказал он.

Также Фам Минь Чинь отметил, что взаимодействие двух стран в экономической, торговой и инвестиционной сферах — это важная опора в двусторонних отношениях.

При этом он добавил, что вьетнамская сторона надеется, что США продолжат поддерживать усилия Ханоя по преодолению последствий войны и в первую очередь — по очистке вьетнамской территории от применявшихся американскими военными в ходе боевых действий ядохимикатами и нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.

Помимо того, глава правительства Вьетнама призвал обе страны продолжать сотрудничать в вопросах изменения климата, в сферах здравоохранения и образования, а также в поддержке зеленой и цифровой трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме 7 марта состоялась торжественная церемония передачи первого участка земли на территории бывшей американской военной базы, который очищен от диоксинового загрязнения. Всего было передано около 3 га в юго-западной части аэродрома Биенхоа.