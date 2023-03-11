Стокгольм, 11 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Партия, выступающая за охрану окружающей среды, проголосует против предложения правительства о членстве Швеции в НАТО, а также предложит собственный законопроект, запрещающий размещение ядерного оружия на территории королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Мы хотим, чтобы это было закреплено законодательно. Что произойдет, если у следующей власти будет другое мнение, позволят ли они возможность наличия ядерного оружия на шведской земле?» — заявил председатель партии «зелёных» Пер Булунд в интервью Шведскому радио.

Также в тексте законопроекта утверждается, что у Швеции нет и вряд ли когда-то появятся причины для наличия в военном арсенале ядерного оружия.

Напомним, ранее турецкое агентство Anadolu сообщало, что Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства перед Турцией по вступлению в Североатлантический альянс НАТО.