В Индонезии активизировался вулкан Мерапи
Джакарта, 11 марта 2023, 11:30 — REGNUM В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера, сообщает 11 марта национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.
«Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней», — говорится в сообщении.
Местных жителей и туристов призвали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 7 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на курильском вулкане Эбеко управление МЧС РФ по Сахалинской области зафиксировало пепловый выброс высотой 2,5 км.