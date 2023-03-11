Джакарта, , 11:30 — REGNUM В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера, сообщает 11 марта национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Вулкан Мерапи

«Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней», — говорится в сообщении.

Местных жителей и туристов призвали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 7 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на курильском вулкане Эбеко управление МЧС РФ по Сахалинской области зафиксировало пепловый выброс высотой 2,5 км.