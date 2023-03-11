Москва, 11 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. При покупке спотовых партий газа создаваемый Евросоюзом механизм совместных закупок голубого топлива сможет работать, однако европейская бюрократия может «убить всю эффективность» такового. Такое мнение 11 марта высказала директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

ИА REGNUM Газ

«Запуск платформы для совместных закупок газа, или, по сути, создание единого закупочного органа от ЕС — это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность», — приводит её слова РИА Новости.

По словам эксперта, запуск этого механизма приведёт к новым переговорам с нынешними поставщиками газа в страны — участницы ЕС, у большей части из которых имеются долгосрочные контракты, в которых есть понятные формулы ценообразования и другие условия, в связи с чем они могут не согласиться на изменения уже действующих условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин заявил, что возможность полностью заместить на европейском рынке российские нефть и газ якобы есть у США.