Москва, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна по случаю избрания на пост премьера Государственного совета Китайской Народной Республики, сообщила 11 марта пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов

Михаил Мишустин отметил беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем за всю многовековую историю.

«Расширяется торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности и высоких технологий, укрепляются гуманитарные контакты и межрегиональные связи», — говорится в сообщении.

Мишустин подтвердил готовность к содержательным переговорам с Ли Цяном в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств в текущем году.

«Убеждён, что запуск новых масштабных совместных проектов и инициатив в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — отметил Мишустин.

В конце поздравительной телеграммы Михаил Мишустин пожелал Ли Цяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя Китайской Народной Республики.