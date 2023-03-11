Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной отстыковался от МКС

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5, включая российского космонавта Анну Кикину, на борту осуществил успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. Трансляция этого 11 марта шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав Crew Dragon, помимо Кикиной, входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

При этом вначале отстыковка корабля должна была быть произведена 9 марта, однако её два раза пришлось перенести из-за погодных условий в месте приводнения, которое должно состояться в 21:02 по времени Восточного побережья США (04:02 мск 12 марта).

Отметим, Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в ежегодном докладе американского разведсообщества было заявлено, что Россия по-прежнему является ключевым соперником США в космосе, несмотря на действие антироссийских санкций.