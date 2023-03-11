Почти 30 бойцов ВСУ убиты и ранены при ударе артиллерии ВС РФ под Херсоном
Херсон, 11 марта 2023, 11:15 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали под удар российской артиллерии под Херсоном. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что огонь вёлся ночью и пришёлся по стоянке техники украинских войск в районе Антоновки.
В результате ВСУ потеряли 18 человек погибшими, ещё десять военных были ранены. Также ВС России уничтожили восемь единиц автомобильной техники.
Ещё один артиллерийский удар был нанесён в районе Благовещенского.
«Была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, шесть военных ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести», — добавил собеседник издания.
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 марта, в ходе спецоперации российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в промышленной зоне Херсона. В результате украинские военные лишились четырёх единиц автомобильной техники, были уничтожены восемь военных ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести.
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