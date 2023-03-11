Мазари-Шариф, Афганистан, 11 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В городе Мазари-Шарифе, который находится в северной афганской провинции Балх, прогремел взрыв. Об этом 11 марта сообщает газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в культурном центре «Табиан» в Мазари-Шарифе около 11:00 (09:30 мск).

Также указывается, что в результате произошедшего есть погибшие, точное количество которых на данный момент неизвестно, и добавляется, что в числе пострадавших имеются представители СМИ. Причина взрыва не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что в результате взрыва погиб губернатор северной афганской провинции Балх Мохаммад Давуд.