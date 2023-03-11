Херсон, 11 марта, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на протяжении всей ночи с 10 на 11 марта наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка и Алёшки Херсонской области. Об этом в субботу сообщил представитель экстренных служб по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течениие ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Новая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал представитель.

По его словам, только за последние сутки по городам левого берега Днепра ВСУ выпустили более сотни снарядов. Число жертв среди гражданского населения, а также информация о разрушениях уточняются.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщалось, что Вооружённые силы Украины в ночь на 11 марта дважды обстреляли Киевский район города Донецка.