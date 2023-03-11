Копенгаген, 11 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Датская полиция ведёт розыск лодки на острове в Балтийском море недалеко от места взрыва трубопровода «Северный поток». Об этом заявили в местной администрации, пишет Reuters.

ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Как уточнил глава местной администрации датского острова Кристиансё Сорен Тиим Андерсен, полиция разыскивала конкретную яхту, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к диверсиям на Nord Stream.

Как сообщается в отчёте Der Spiegel, подводные взрывы газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года были осуществлены командой водолазов, действовавших с 15-метровой зафрахтованной яхты под названием «Андромеда». По данным издания, экипаж из шести человек доставил «Андромеду» в Кристиансё, недалеко от места взрывов.

The Guardian уточняет, что «Андромеда» ― это парусная лодка производства немецкой компании Bavaria Yachts. На яхте имеется пять кают и помещение вместимостью до 11 человек. Сзади у судна есть платформа, с которой можно нырять.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на трубопроводах Nord Stream, построенных для поставок российского природного газа в Европу, произошли в сентябре 2022 года. Власти Швеции, Германии и Дании, которые в настоящее время расследуют диверсии на газопроводах, заявляют, что взрывы были преднамеренными, но не сказали, кто может нести ответственность.

Ранее в федеральной прокуратуре Германии подтвердили факт проведения обысков на судне, использовавшемся, как предполагается, для перевозки взрывчатых веществ для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП).