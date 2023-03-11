Благовещенск, 11 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Житель Благовещенска, подозреваемый в жестоком обращении с животным, задержан сотрудниками полиции. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Благовещенский» в областном центре задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратурой было установлено, что 2 марта в дневное время из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома по улице Чайковского, 47 в Благовещенске был выброшен полугодовалый щенок, после чего было возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным.

Также указывается, что сотрудники правоохранительных органов установили, что к этому инциденту причастен местный житель 1991 года рождения, которого доставили в полицию, допросили в качестве подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта протокол об административном правонарушении составлен в отношении жительницы Ростова-на-Дону в связи с тем, что её 14-летний сын издевался над своей собакой. Несовершеннолетний сделал это для увеличения количества просмотров выкладываемых им в интернет видеороликов.