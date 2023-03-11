ДНР, 11 марта, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России начали активные действия по продвижению в центр города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в эфире телеканала RT 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По информации источника, российские военные форсировали реку Бахмутовку, полностью расположенную в восточной половине города, и начали движение в сторону центра Артёмовска.

«Между рынком, автостанцией и зданием артёмовской школы №5 находится ротный опорный пункт ВСУ с системой ходов под домами и хранилищем боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на севере Артёмовска подразделения российских войск перешли в активное наступление на Артёмовский завод по обработке металла («АЗОМ»).

Накануне подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие в Артёмовске используют медицинский транспорт под знаком Красного Креста для перевозки боеприпасов.