В Тюмени на два месяца арестован удерживавший заложника в магазине мужчина

Тюмень, , 10:38 — REGNUM Мужчина, захвативший с помощью угроз холодным оружием заложника в круглосуточном магазине в Тюмени, арестован судом на два месяца. Об этом 11 марта сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По решению суда Алексей Газиев будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года (два месяца)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшими и пытавшимися успокоить его лицами.

При этом в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области уточнили, что арестованному в течение ближайшего времени будут назначены судебная психолого-психиатрическая, медицинская, дактилоскопическая и другие экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудниками СОБР Росгвардии в Тюмени был освобождён заложник и задержан захвативший его преступник. При этом никто не пострадал.