Пекин, 11 марта, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Главой Государственного надзорного комитета (ГНК) КНР депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) утверждён заместитель главы ведомства Лю Цзиньго. Об этом 11 марта сообщает агентство Xinhua.

(сс) Глава Государственного надзорного комитета (ГНК) КНР Лю Цзиньго

Уточняется, что голосование по этому вопросу прошло на четвёртом пленарном заседании 1-й сессии ВСНП 14-го созыва.

Отметим, 67-летний Лю Цзиньго родился в 1955 году в северной китайской провинции Хэбэй и с 1985 по 2005 год занимал ряд должностей в органах Компартии Китая (КПК) и в структуре провинциального управления общественной безопасности. В период с 2005 по 2014 год был замминистра общественной безопасности, а с января 2014 года стал главой руководящей группы центрального правительства КНР по вопросам предупреждения и принятия мер в отношении деятельности еретических сект. Также с 2015 года стал заместителем секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и с 2018 года — замглавы ГНК.

Китайский Государственный надзорный комитет был создан в марте 2018 года и имеет расширенные полномочия в вопросах борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всекитайское собрание народных представителей (китайский парламент) утвердило назначение на должность премьер-министра Государственного совета КНР члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) 63-летнего Ли Цяна.