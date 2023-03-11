Депутат Европарламента Уоллес: США и НАТО хотят рассорить Европу с Китаем

Брюссель, , 10:28 — REGNUM Пытаясь убедить Евросоюз в том, что от Китая исходит реальная угроза безопасности, Вашингтон и Североатлантический альянс пытаются вбить клин между Европой и Пекином. Такое менение высказал депутат Европарламента Мик Уоллес.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности, ― Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу», ― написал парламентарий в Twitter.

При этом он предостерёг от серьёзных последствий в случае, если Европа поддастся на убеждения Запада.

«Если мы пойдём по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», ― добавил Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя доклад американской разведки о наращивании Китаем ядерных возможностей, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что такой «вооружённой до зубов» военной державе, как США, стоит в первую очередь подумать о себе, прежде чем подвергать критике другие страны.

Дипломат также призвала Вашингтон пойти навстречу Китаю, вернув двусторонние отношения в нормальное русло, так как это пойдёт на пользу как обеим странам, так и всему остальному миру.

Добавим, что в несекретной версии ежегодного отчёта американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам предполагается, что давление Запада на Китай и Россию не помешает этим странам сохранить многоплановое сотрудничество.

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