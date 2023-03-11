Нью-Дели, 11 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В городе Аделаида (Австралия) будут строить австралийские атомные подводные лодки, сообщил 11 марта журналистам премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

Комментируя ранее обозначенные планы властей в рамках альянса с Британией и США AUKUS построить атомные субмарины, при том, что несколько единиц создадут в США и Британии, Альбанезе сказал:

«Я подчеркну, что речь идёт о рабочих местах и строительстве подлодок в Австралии».

По его словам, наращивание потенциала подразумевает, что атомные подлодки собственного производства — в приоритете. Эти корабли будут строить в Южной Австралии, а инфраструктура для их обслуживания разместится на западе материка.

Напомним, в Австралии высказали мнение, что планы страны приобрести американские подлодки класса Virginia — не самая блестящая идея.