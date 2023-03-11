CNN: глобальное потепление может привести к новым масштабным пандемиям «»

Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Более высокие температуры, вызванные всемирным процессом глобального потепления, приводят не постепенному таянию вечной мерзлоты. Как утверждает CNN, это может нести в себе опасность для обитателей планеты.

Планета Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, постепенное таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению древних вирусов, заключённых во льдах в течение десятков тысяч лет.

«Многое из того, что происходит с вечной мерзлотой, вызывает беспокойство. И действительно показывает, почему крайне важно, чтобы мы постарались сохранить как можно большую часть вечной мерзлоты в замороженном виде», — приводит CNN слова климатолога NASA Кимберли Майнер.

CNN утверждает, что французский профессор геномики Жан-Мишель Клаверли действительно обнаружил в образцах земли, взятых из слоёв вечной мерзлоты, частицы древних вирусов, которые могут быть потенциально опасны для современных животных и человека.

Накануне в Соединенных Штатах Америки поддержал законопроект о рассекречивании данных спецслужб США о происхождении вируса COVID-19.