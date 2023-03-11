Вашингтон, 11 марта, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В США закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после последнего финансового кризиса, сообщает 11 марта Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

Tony Webster Silicon Valley Bank

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что банк специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Все застрахованные вкладчики получат полный доступ к застрахованным вкладам не позднее утра 13 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы разориться, 16-му по величине банку США и одному из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины банку Silicon Valley Bank понадобилось менее 48 часов.