Врио главы ДНР Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения

Донецк, , 10:18 — REGNUM С годовщиной освобождения от вооружённых формирований Украины поздравил жителей города Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) врио главы региона Денис Пушилин. Он написал об этом 11 марта в своём телеграм-канале.

«Ровно год назад героическими усилиями наших подразделений была освобождена Волноваха, которая долгие восемь лет находилась под украинской оккупацией», — написал он в своём сообщении.

Также врио главы ДНР отметил, что хорошо помнит своё впечатление от разрушенного города, так как тогда российские войска в первый раз столкнулись с тактикой Киева — стараться не оставлять от населённых пунктов камня на камне.

Кроме того, Пушилин указал, что жители Волновахи после освобождения рассказывали, что киевские войска расстреливали из танков в упор жилые дома, больницы и вообще всё, что попадалось им на своём пути.

При этом он подчеркнул, что спустя год Волноваха возрождается, а её жители почувствовали заботу о них, так как Россия уже ведёт восстановление школ, детских садов, больниц и объектов культурного наследия, и этот процесс ещё только в самом начале.

«Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю Республику за веру в нашу Родину, за силу духа и терпение. Впереди ещё много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населённых пунктов Республики, мы обязательно со всем справимся», — заключил врио главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка в ночь на 11 марта дважды подвергся обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины снарядами натовского калибра.