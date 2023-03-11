Уссурийск, Приморский край, 11 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. В Приморском крае задержаны двое подозреваемых по делу о мошенничестве с земельными участками. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным ведомства, преступление было совершено в период с 2019 по 2021 год.

«Фигурантами совместно с иными лицами путём обмана произведено незаконное отчуждение из ведения Надеждинского района нескольких земельных участков и приобретение права собственности на них», ― уточнили в СКР.

Также сообщается, что одним из задержанных оказался действующий заместитель главы Уссурийского городского округа. Как утверждает ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идёт о Максиме Стефаненко.

В настоящее время следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года суд вынес обвинительный приговор бывшему прокурору города Раменское Московской области Константину Томбулову. За мошенничество, вымогательство и хищение вверенного имущества он получил 15 лет лишения свободы.

Установлено, что он и 12 его подельников по поддельным документами незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области. Затем участки продавались по рыночным ценам. Ущерб государству от их действий составил 15 млн рублей. Также преступная группа получила взятки на 60 млн рублей.