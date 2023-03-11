Уссурийск, Приморский край, , 10:08 — REGNUM Двое подозреваемых по делу о мошенничестве с земельными участками, включая действующего заместителя главы Уссурийского городского округа, задержаны следственными органами в Приморском крае. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«По подозрению в совершении преступления задержано два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, в период с 2019 по 2021 год задержанными было осуществлено незаконное отчуждение из ведения Надеждинского района нескольких земельных участков и приобретены права на них.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах, был задержан заместитель главы Уссурийска Максим Стефаненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в администрации Пензы прошли обыски. Следственные действия связаны с уголовным делом о подлоге документов (ч. 2 ст. 292 УК РФ) одним из заместителей мэра города.