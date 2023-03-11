Москва, , 10:05 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Брусилова (Юго-Западный административный округ Москвы) пострадали три человека. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На улице Брусилова водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека», — сообщил собеседник агентства.

О причинах и обстоятельствах аварии на данный момент не сообщается. На месте свою работу осуществляет оперативная группа.

Накануне Главное управление МЧС по Ивановской области сообщало, что в ДТП с участием поезда и легкового автомобиля пострадали два человека.