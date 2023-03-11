Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во Вьетнаме, по которым ездят мотоциклы и машины

Ханой, , 09:59 — REGNUM Слишком опасными, как считают туристы, являются тротуары в столице Вьетнама Ханое. Об этом 11 марта сообщает местный портал VnExpress.

Вьетнам Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что приехавшие во Вьетнам в туристическую поездку граждане других стран пожаловались на то, что пешком по тротуарам в Ханое крайне тяжело безопасно передвигаться, так как по ним, случается, движутся автомобили и мотоциклы.

Также отмечается, что из-за этого пешим туристам приходится следовать по проезжей части, что является небезопасным. При этом иностранцы подчеркнули, что тротуар является местом для передвижения пешеходов, а власти Ханоя пообещали за месяц навести порядок в прогулочных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме 7 марта состоялась торжественная церемония передачи первого участка земли на территории бывшей американской военной базы, который был очищен от диоксинового загрязнения. Всего было передано около 3 га в юго-западной части аэродрома Биенхоа.