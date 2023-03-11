Симферополь, 11 марта, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Пора создать комитет по расследованию преступлений против русских на Украине, заявил 11 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Нужно создать в России комитет для расследования этих преступлений, уделить этой проблеме серьёзнейшее внимание», — заявил Константинов.

Он рассказал, что русскоязычное население бывшей Украины «подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку». Со временем оказалась забыта часть этих преступлений, охота пришедших к власти в Киеве на оппозиционных политиков.

«Убийства совершались по всей стране, их совершали нацгруппировки по заказу СБУ, поэтому они нигде не фиксировались», — цитирует Константинова РИА Новости.

Политик констатировал, что такие преступления совершаются на Украине и по сей день. Люди боятся рассказывать о них, поэтому доходят до общественности только отдельные сообщения.

Преступников надо выводить на чистую воду, чтобы русофобам неповадно было и в других странах. Тем более что «от преступного режима пострадали тысячи и тысячи людей, судьбы многих сегодня неизвестны», так что расследование необходимо, резюмирует Константинов.