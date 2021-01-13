Москва, 11 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что 27-летний российский теннисист Даниил Медведев может продлить свою победную серию до 20 матчей, а также способен стать победителем турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

JOHN G. MABANGLO/EPA/TASS Российский теннисист Даниил Медведев

«Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Сейчас у теннисистов идет адаптация к воздуху, поэтому результаты не так важны. Но Медведев вполне может выиграть этот турнир, а его победная серия может достигнуть и 20 матчей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что на данный момент победная серия Медведева во всех турнирах составляет 15 матчей. Самая долгая серия побед в карьере россиянина состоялась в конце 2020 — начале 2021 года, тогда он выиграл 21 встречу подряд.

Накануне Даниил Медведев в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати одержал уверенную победу над нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом со счетом 2:0 по сетам (6:4, 7:5).