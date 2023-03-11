Бишкек, 11 марта, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Иностранный гражданин, являющийся участником одной из запрещённых в России террористических групп, задержан в Киргизии сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба киргизского ГКНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«ГКНБ в ходе проводимых в рамках досудебного производства оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном пересечении государственной границы республики задержан гражданин иностранного государства 1982 года рождения» — говорится в сообщении.

Отмечается, что это лицо является активным членом подпольной террористической группировки, действующей на территории России. При этом имя и гражданство не уточняются в интересах следствия.

Также указывается, что подозреваемый незаконным образом прибыл в Киргизию в октябре 2022 года, собираясь приобрести поддельный паспорт и выехать на территорию Сирии для участия в вооружённом конфликте. В данный момент ГКНБ ведёт следственные действия, которые направлены на установление и задержание сообщников указанного лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала во Владимирской области украинского беженца, публично призывавшего в интернете к терроризму. Против нарушителя возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.