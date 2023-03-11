Москва, 11 марта, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония порекомендовал пользователям смартфонов ежемесячно очищать кеш в настройках.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, уровень свободной памяти является главным фактором, от которого зависит скорость работы устройства. По его словам, большую часть свободной памяти занимает ненужная информация, как, например, загруженный контент из интернета.

Также Джакония добавил, что установленные на устройство приложения напрямую влияют на скорость и отклик системы. Поэтому рекомендуется отключать автоматические обновления и закрывать неиспользуемые программы через диспетчер задач.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации призвало внедрять в смартфоны на базе операционной системы Android российский магазин приложений RuStore.