Москва, , 09:36 — REGNUM Начальник Главного управления пожарной охраны МВД СССР, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Микеев скончался в Москве от пневмонии. Ему было 94 года. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Анатолий Микеев ушёл из жизни 9 марта в своей квартире на северо-востоке столицы. Недавно мужчине исполнилось 94 года. Его тело обнаружили родственники.

«Поступило сообщение о том, что в квартире на улице Сухонской скончался 94-летний мужчина. Причиной смерти стала пневмония», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Кузьмич Микеев был генерал-лейтенантом внутренней службы, доктором экономических наук и заслуженным деятелем науки РФ.

С 1980 года он возглавлял Всесоюзный НИИ противопожарной обороны, а с 1984-го стал начальником Главного управления пожарной охраны МВД СССР, в этой должности он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

После трагедии Анатолий Кузьмич руководил созданием специальных средств тушения пожаров на объектах ядерной энергетики. А с 1989 года он возглавлял рабочую группу американо-советского координационного комитета по обеспечению пожарной безопасности атомных реакторов.

Микеев также был вице-президентом Международного технического комитета по предотвращению и тушению пожаров и до 2005 года являлся экспертом Высшей аттестационной комиссии РФ. Он вёл активную научную деятельность, выпустил 165 научных работ, 25 из них были изданы за рубежом. Он написал несколько книг, посвященных Чернобылю, а также учебник, в котором содержатся рекомендации по тушению пожаров на объектах ядерной энергетики.