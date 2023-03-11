Москва, , 09:32 — REGNUM Член союза писателей и журналистов Геннадий Чагин скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Геннадий Чагин ушёл из жизни в своей квартире на северо-востоке столицы. Ему было 88 лет. Тело писателя обнаружила сиделка, которая ухаживала за мужчиной.

«В квартире на улице Ротерта обнаружено тело 88-летнего мужчины, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Геннадий Васильевич Чагин — академик Российской академии естественных наук, член Союзов писателей и журналистов СССР и России.

Чагин Геннадий Васильевич

Много лет Чагин посвятил исследованию творчества и жизни поэта Ф. И. Тютчева. Геннадий Васильевич выпустил более 40 книг, посвященных истории и литературе.